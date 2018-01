Botafogo deve ter 2 mudanças domingo As saídas do meia Caio e o lateral-esquerdo Marquinhos podem ser as principais mudanças no time titular do Botafogo para a partida decisiva contra o Americano, domingo, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Se o treinador optar pelas alterações, Ricardinho e Rogério Souza, respectivamente, ficam com as vagas. Bonamigo explicou que Caio não está conseguindo desenvolver a função de terceiro homem de meio-de-campo do Botafogo. Em conversa com o jogador, o treinador lhe mostrou que a melhor maneira de permanecer entre os titulares é disputar uma das duas vagas no ataque, atualmente ocupadas por Guilherme e Alex Alves. Já a saída de Marquinhos, constantemente vaiado pelos torcedores, provocará uma alteração tática no time. Rogério Souza assume a lateral-direita e César Prates, atual titular, preencherá a lacuna na esquerda. César Prates atuou nesta função durante o segundo tempo da vitória sobre o Volta Redonda, na quarta-feira, e foi o melhor jogador da partida. O atleta confessou não ter problemas em se adaptar a nova posição. Adversário - No Americano, a novidade é o retorno de Ciro na defesa, completando o trio de zagueiros com Edinho e Éder. Com Ciro, o time de Campos voltará a atuar no sistema tático 3-5-2. Um dos destaques do Americano no Carioca, o meia Índio ressaltou que todos estão preparados psicologicamente para o confronto, lembrando que há quatro anos o clube termina entre as quatro primeiras posições da competição.