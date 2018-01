Botafogo deve ter lateral improvisado Com o lateral-esquerdo Bill suspenso e sem opções no banco de reservas, o técnico do Botafogo, Celso Roth, deve improvisar o lateral-direito Rogério Souza no setor, para o jogo de domingo, contra o São Paulo, no Estádio Luso-Brasileiro. O jogador vive a expectativa de voltar a ser utilizado e não tem receio de não render bem. Aceita o desafio de prontidão e fala com postura de quem dará conta do recado. Disse que não há segredo em atuar pelo lado esquerdo. ?Já exerci essa função no Marília?, afirmou Rogério Souza, referindo-se ao ex-clube. A confiança do atleta ainda não convenceu o técnico do Botafogo. Ele disse que ainda é cedo para falar sobre a escalação. Frisou que vai observar cada treino até o fim de semana e fará alguns testes. ?O elenco do Botafogo, por sua qualidade, me propicia mudar sempre?.