Botafogo deve ter Reinaldo contra o Fluminense As dores musculares de Reinaldo diminuíram, o atacante tem treinado bem durante a semana e, com ritmo adquirido, deve ser confirmado contra o Fluminense, domingo, no Engenhão. O jogador desfalcou o Botafogo na partida contra o Sport, sábado, na Ilha do Retiro, na derrota por 2 a 1.