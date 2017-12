Botafogo deve ter técnico interino Embora a diretoria do Botafogo tenha anunciado a contratação de Paulo Autuori, o seu auxiliar Renê Weber disse que ainda faltam alguns detalhes para o acerto. Ele garantiu, no entanto, que o treinador vai se transferir para o clube carioca, mas que ainda precisa negociar a sua liberação com o Alianza de Lima, do Peru. Weber deve assumir o Botafogo interinamente, enquanto Autuori estiver no Peru.