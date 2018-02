Botafogo deverá atuar com 3 zagueiros O técnico Paulo Bonamigo, a principio, vai escalar o Botafogo com três zagueiros no confronto contra o Juventude, domingo, em Caxias do Sul. Ele testou o esquema tático 3-5-2 no coletivo desta quarta-feira e, pelas declarações, parece estar decidido a colocá-lo em prática. O treinador, no entanto, voltou a cobrar mais atenção no último passe para os atacantes. Segundo ele, este é um dos maiores problemas da equipe. "É ansiedade para chegar ao gol. Mas achei a equipe bem consistente. A marcação foi bem eficiente e a zaga teve tranqüilidade nas jogadas aéreas", declarou Paulo Bonamigo, que liberou os laterais Jorginho Paulista e Ruy para apoiarem, a fim de dificultar a marcação adversária. "Esse jogo é tão importante que eu tenho que estudar demais. Qualquer detalhe mal elaborado pode ser fatal". Para Bonamigo, a alteração na maneira de atuar não vai trazer prejuízo aos jogadores. Ele explicou que o Botafogo já vinha jogando com três zagueiros há um bom tempo, mas de forma "velada". "O Fernando sempre recuava. Agora vou mantê-lo mais fixo no meio-de-campo, como ele gosta de atuar".