Botafogo: diretor e atletas fazem pacto Depois de ter acusado o time do Botafogo de ter feito ?corpo mole? na derrota de domingo para o Flamengo, o diretor de futebol do clube, Carlos Augusto Montenegro, fez um pacto com os jogadores nesta segunda-feira. Eles prometeram conseguir a vaga na Copa Sul-Americana, em troca de não haver dispensas antes do final do Campeonato Brasileiro. ?Os jogadores pediram que tanto eles quanto o técnico Celso Roth ficassem até o final do Brasileiro. E me prometeram que a vaga na Sul-Americana vem na marra?, revelou Montenegro, após uma reunião com o elenco que durou aproximadamente duas horas. O Botafogo está atualmente na 11ª posição do Brasileiro, justamente a última que dá vaga na Copa Sul-Americana de 2006. Montenegro ainda revelou que, a pedido do grupo, estava se desculpando pelas declarações que fez no domingo, quando levantou a suspeita de que o time tivesse entregado o jogo para o Flamengo. O dirigente explicou que foi apenas um desabafo, num momento de revolta pela derrota por 3 a 1. ?Foi um desabafo e não quis ofender ninguém. Naturalmente, a gente vai reformular esse grupo para o ano que vem, mas agora fica como está?, garantiu Montenegro, que assumiu o cargo há 12 dias. ?Mas, apesar de tudo, tenho que reconhecer que é a melhor campanha do Botafogo nos últimos dez anos.?