Botafogo dispensa Dodô, Zé Roberto e Joílson

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, a dispensa de cinco jogadores, entre os quais o atacante Dodô, o ala direito Joilson, o meia Zé Roberto, o zagueiro Alex e o lateral-esquerda Moreno. Nenhum deles vestirá mais a camisa alvinegra nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de Futebol, Carlos Augusto Montenegro. Dodô pode ir para o Fluminense, Zé Roberto vai jogar no futebol alemão e o meia Joílson está praticamente acertado com o São Paulo. Planejamento - Com seis pontos ainda em disputa, o Botafogo, oitavo colocado, com 53 pontos, está a quatro da zona de classificação para a Libertadores da América, o que representa 3% de chances. No entanto, o técnico Cuca denuncia nas palavras que não acredita na classificação e já planeja o ano que vem. O treinador repassou uma lista com duas dezenas de reforços para a diretoria. "Queremos um grupo grande para tentar conquistar tudo o que disputarmos. Iremos, porém, priorizar a conquista da vaga para a Libertadores", disse Cuca, que terá o retorno do atacante Jorge Henrique para o confronto com o São Paulo, dia 25, no Morumbi.