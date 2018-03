Botafogo dispensa lateral Renatinho A diretoria do Botafogo voltou a surpreender mais uma vez, às vésperas da primeira partida contra a Ponte Preta, pelas semifinais do Campeonato Paulista 2001. Depois do goleiro Maurício, foi a vez do lateral Renatinho deixar o elenco do Botafogo. Os dirigentes decidiram não prorrogar o contrato do jogador, que já se despediu dos seus companheiros. Renatinho deixou o clube sem mágoas e promete torcer para o seus ex-companheiros terem êxito nas duas partidas contra o time mineiro. Na semana passada, o experiente goleiro Maurício foi liberado pelo clube, sem ter seu contrato renovado. Maurício não ficou muito tempo desempregado. Na ultima quarta-feira, o jogador se apresentou como novo reforço do Santo André, que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista. A diretoria tenta agora a prorrogação dos contratos de cinco jogadores: Augusto, Gauchinho, Robert, Toinzé e Neto. Preparativos - O técnico Lori Sandri vai preparando sua equipe para a enfrentar a Ponte Preta, domingo, às 16 horas. O treinador ressaltou aos jogadores a importância de se chegar a uma afinal de Campeonato Paulista. "Estou passando a eles a importância desse momento. Eles já fizeram história no clube, mas podemos chegar mais longe", disse o treinador. Lori deve improvisar o zagueiro Cris no lugar do suspenso Chicão. Rogério, ex-titular da posição, deve formar o sistema defensivo com Bell e Augusto.