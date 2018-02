Botafogo dispensa mais dois jogadores e acerta com André Luís

A diretoria do Botafogo dispensou nesta sexta-feira o zagueiro Renato Silva e o lateral-direito Alessandro e contratou o zagueiro André Luís, do Cruzeiro. Os dois primeiros tinham contrato com a equipe alvinegra até o final do ano, mas não faziam parte dos planos do técnico Cuca para a próxima temporada. Eles renderam abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro e foram perseguidos pela torcida. O Botafogo pretende anunciar antes do Natal a contratação de um atacante. Já André Luís vai assinar contrato por um ano e deve ser apresentando na semana que vem. "Tenho três opções de zagueiros e duas de atacantes. Não vamos fazer loucuras, mas estamos trabalhando para dar mais opções para Cuca", declarou o dirigente Ricardo Rotenberg.