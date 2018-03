Botafogo dispensa oito jogadores Oito jogadores foram dispensados do Botafogo depois da humilhante derrota para o Vasco, por 7 a 0, no domingo, pelo Campeonato Carioca. Os laterais Valmir, Fábio Augusto e Gustavo, os zagueiros Váldson e Tony, o volante Marcelinho Paulista, além dos meias, Dimba e Rodrigo não atuarão pelo Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do clube divulgaram a lista no final da tarde, após se reunirem pela manhã e no dia anterior. O presidente do clube Mauro Ney Palmeiro explicou que esta medida visa fortalecer o Botafogo e foi baseada em aspectos técnicos, disciplinares e financeiros. A maior surpresa da lista foi a presença de Váldson, um dos principais atletas da equipe. A dispensa do zagueiro foi influenciada por declarações contra a diretoria, devido aos constantes atrasos nos pagamentos de salários. Apesar de não terem aparecido para treinar, os atacantes Donizete e Taílson vão permanecer na equipe.