Botafogo diz que protesto dos jogadores por atraso salarial é legítimo

RIO - A diretoria do Botafogo divulgou nesta sexta-feira uma nota oficial em que reconhece o atraso nos salários dos jogadores e classifica como "legítima" a atual forma de protesto adotada pelo elenco. Os jogadores decidiram não se concentrar para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21 horas, no Estádio do Pacaembu, contra o Corinthians.

"O Botafogo de Futebol e Regatas reconhece que há um atraso no pagamento da remuneração de seus atletas e considera legítimo que o assunto seja - como vem sendo - discutido entre eles e a direção do clube", afirmou a diretoria, aceitando a decisão dos jogadores de só seguirem para São Paulo no dia do jogo.

O clube também reconheceu que o atraso salarial é incômodo para os jogadores do Botafogo e prometeu trabalhar para regularizar a situação. "O Botafogo de Futebol e Regatas está trabalhando e continuará a fazê-lo para regularizar, no menor prazo possível, essa situação, errada e incômoda."