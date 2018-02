Botafogo diz que Zé Roberto só sai por 6 milhões de euros Ciente do interesse do Corinthians, o Botafogo já colocou preço no meia Zé Roberto. Segundo o vice-presidente de futebol do clube carioca, Ricardo Rotemberg, o jogador só sai por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões), valor referente à multa rescisória. De acordo com Ricardo Rotemberg, o Corinthians chegou a oferecer o meia Roger numa eventual troca com Zé Roberto. Mas o Botafogo não aceitou. ?A negociação não evoluiu?, afirmou o dirigente do clube carioca. Perguntado sobre a possibilidade de o Corinthians conseguir contratar Zé Roberto, Ricardo Rotemberg foi claro: "É improvável, pois a proposta que eles fizeram está longe do que nos interessa.? Aos 27 anos, Zé Roberto foi um dos destaques do último Brasileirão defendendo o Botafogo. Atualmente, é titular absoluto do time do técnico Cuca na disputa do Campeonato Carioca.