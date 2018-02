Botafogo: Dodô treina, mas ainda não sabe se vai jogar A participação do atacante Dodô no clássico de domingo, contra o Fluminense, pela segunda rodada da Taça Rio ainda é uma incógnita. O jogador treinou normalmente nesta sexta, a exemplo do que ocorreu na semana passada, mas se as dores no calcanhar direito voltarem, ele não atuará. Caso não sinta dores, Dodô voltará ao Botafogo no lugar de André Lima. Mas para ser confirmado o atacante precisa não sentir dores até a hora do clássico. O técnico do Botafogo, Cuca, espera pelo artilheiro para confirmar a equipe. O lateral-direito Luciano Almeida, também contundido, é a outra dúvida do treinador. ?Terei o sábado para tomar as últimas decisões. Preciso aguardar a resposta de alguns jogadores aos treinamentos. Tem o Dodô e o Luciano Almeida que ainda não sei se poderão jogar?, disse Cuca.