Botafogo e Alegrense fica para dia 27 O jogo do Botafogo contra o Alegrense, válido pela Copa do Brasil e que seria disputado nesta quarta-feira, foi adiado por causa de um pedido da rede de TV que tem os direitos de transmissão dos jogos. A Confederção Brasileira de Futebol (CBF) remarcou a partida para esta quinta-feira, mas o clube carioca alegou que tem um jogo pelo Campeonato Carioca nesse dia. Com isso, a partida só será disputada dia 27.