Botafogo e América jogam em busca da semifinal na Taça Rio Uma nova vitória do Botafogo, neste domingo, contra o América, deixará o time bem próximo da classificação a uma semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O Botafogo tem seis pontos em dois jogos e está embalado também pela boa campanha na Copa do Brasil. A partida está programada para as 16 horas, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O América vem de um bom empate com o Atlético-MG pela Copa do Brasil, e promete tirar proveito do mando de campo. O técnico Aílton Ferraz só tem uma dúvida para escalar a equipe: o zagueiro Júnior Baiano, contundido, pode dar a vez para Lucas. No ataque, Marco Brito está de volta. ?O Botafogo quer a vitória, mas o América também quer. Vai ser um jogo difícil e meu time vai atuar ciente de que só os três pontos deixam o América em condições de brigar pela classificação?, disse Ailton. Depois de vencer o Ceará por 2 a 0, na quarta-feira, o técnico Cuca conversou com seus jogadores sobre a importância de um bom resultado do Botafogo esta tarde. Ele não poderá contar com o volante Túlio, expulso no clássico contra o Fluminense. ?Enfrentar o América e fora de casa é sempre complicado. Mas confio no meu time, que está em ascensão?, disse Cuca. Em princípio, ele gostaria de atuar com Leandro Guerreiro, Túlio e Diguinho, os três com a função de proteger o meio e a zaga, o que daria mais liberdade de ação para Zé Roberto, Jorge Henrique e Dodô. Com a ausência de Túlio, Cuca deve optar por Lúcio Flávio, que não tem características de marcação. AMÉRICA x BOTAFOGO América - Eduardo; Denis (Guerra), Júnior Baiano (Lucas), André e Maciel; Válber, Maicon, André Gomes e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio (Juca), Diguinho e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Árbitro - Marcelo de Souza Pinto. Horário - 16 horas. Local - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.