Botafogo e Araçatuba ficam no 0 a 0 Em jogo nervoso e com muitas chances de gol desperdiçadas, o Botafogo empatou com o Araçatuba por 0 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na abertura da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com o resultado, o time de Ribeirão está provisoriamente na sétima colocação, com oito pontos, enquanto o Araçatuba fica na terceira posição, com 13 pontos. O Botafogo volta a jogar no próximo final de semana contra o arqui-rival Comercial, no tradicional clássico Come-Fogo. Já o Araçatuba terá pela frente a Francana, em casa.