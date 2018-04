Botafogo e Atlético-PR estreiam na Copa Libertadores nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Dois clubes brasileiros vão começar nesta quarta-feira a sua campanha na Copa Libertadores da América lutando para alcançar a fase de grupos da competição. Na rodada de ida da fase classificatória, o Botafogo pegará o Deportivo Quito na capital do Equador e o Atlético-PR jogará em Lima contra o Sporting Cristal.

Ausente da Libertadores desde 1996, o Botafogo não vai contar nesta quarta com um dos seus principais reforços para esta temporada, o volante Bolatti, machucado. Em compensação, o time terá a estreia de um outro argentino, o centroavante Juan Carlos "El Tanque" Ferreyra, ex-Olimpia. "É um jogador de área, conhece todos os movimentos da posição", disse o técnico Eduardo Hungaro.

No Peru, o Atlético terá como sua principal atração o técnico espanhol Miguel Ángel Portugal. Sem Paulo Baier, que deixou o clube, o treinador vai apostar em um compatriota, Fran Mérida, para crias as jogadas de ataque do time rubro-negro.