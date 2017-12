Botafogo e Bangu empatam por 1 a 1 O Botafogo só empatou com o Bangu, por 1 a 1, neste domingo, num jogo disputado sob uma temperatura de aproximadamente 40 graus, em Moça Bonita. O alvinegro sentiu mais o calor que o adversário. Esteve lento a maior parte do tempo e foi pouco eficiente no primeiro tempo. O primeiro gol foi do Bangu, aos 43 minutos de jogo. Marquinhos aproveitou uma falha da defesa do Botafogo e também um erro do meia Carlos Alberto, que quis enfeitar uma jogada e perdeu a bola para Wellington. Na seqüência, Marquinhos fez 1 a 0. Um minuto antes do gol, Alexandre, do Botafogo, tinha chutado uma bola na trave. Ao fazer 1 a 0, o Bangu já atuava com 10 jogadores. O meia Cléber havia sido expulso por cometer falta violenta. No segundo tempo, o Bangu voltou com mais disposição. Esteve perto de ampliar o placar por duas vezes. Numa delas, Luiz Carlos chutou a bola para fora, diante do goleiro botafoguense. Aos 15 minutos, o técnico Abel Braga trocou o zagueiro Sandro pelo atacante Felipe e colocou o Botafogo no ataque. O empate saiu aos 25 minutos, quando Cleberson derrubou Felipe na área. Dodô cobrou o pênalti e isolou-se na artilharia do Torneio Rio-São Paulo. Agora tem 10 gols. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 15 pontos e está em terceiro lugar na competição. Já o Bangu é o 13º, com 5.