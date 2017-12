Botafogo e Bebeto adiam reunião A reunião entre o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, e Bebeto de Freitas, atualmente dirigente do Atlético-MG, não ocorreu nesta sexta-feira, como estava previsto, e será realizada amanhã. No encontro, os dirigentes definirão se Freitas será ou não contratado pelo Botafogo para assumir o cargo de Diretor de Futebol.