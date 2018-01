Botafogo e Cabofriense duelam pelo título da Taça Rio O campeão da Taça Rio será conhecido neste domingo, no confronto entre o favorito Botafogo e a modesta equipe da Cabofriense, que chega pela primeira vez a uma decisão de turno do Campeonato Carioca. O jogo, às 16 horas, será praticamente de uma torcida só no Maracanã - a expectativa é de pelo menos 50 mil botafoguenses no estádio, contra apenas mil e seiscentos torcedores da Cabofriense. Como na primeira partida houve empate, 2 a 2, um novo resultado de igualdade levará a decisão para os pênaltis. Quem vencer a Taça Rio decidirá depois com o Flamengo o título do Estadual do Rio. O Botafogo enfrentou na quinta-feira o Coritiba, na capital paranaense, pela Copa do Brasil, e não deu descanso para os atletas. Eles estão desde quarta-feira sem ir para casa. Contato com parentes só rapidamente, na sala de recepção do centro de treinamento de General Severiano. Para o atacante Dodô, o esforço vale a pena e pode ser compensado neste domingo. ?Existe profissionalismo na equipe e o Botafogo tem fôlego suficiente para se sair bem nessa decisão.? De certa forma, o empate inesperado no jogo de domingo passado serviu como alerta ao time botafoguense. O foco voltou a ser a Cabofriense e não o Flamengo, como já se comentava no clube. O técnico Cuca voltou a afirmar que o Botafogo não pode cometer os erros apresentados nas últimas partidas pelo Carioca: o de má finalização e falhas na defesa. Já em Cabo Frio, se não existe muito otimismo, há pelo menos a satisfação dos dirigentes da Cabofriense pelo ineditismo do time: nunca em sua história havia chegado tão longe em um Campeonato Carioca. O técnico Waldemar Lemos, que ano passado levou o Flamengo à decisão da Copa do Brasil e foi demitido antes da final, não se sentirá realizado com o segundo lugar na Taça Rio. ?Tenho passado ao grupo que temos todas as condições de vencer. Não chegamos a essa situação por acaso.? Empresários da cidade, localizada na Região dos Lagos, pretendem oferecer um incentivo à equipe, em caso de vitória sobre o Botafogo. A quantia, não revelada, poderia girar em torno de R$ 200 mil, para ser rateada com o grupo. BOTAFOGO x CABOFRIENSE Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida (Iran); Leandro Guerreiro (Zé Roberto), Túlio, Diguinho e Lúcio Flávio; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Cabofriense - Gatti; Oziel, Leandro Amaro, Cléberson e Júlio César; Marcão, Marcos Marins, Zé Carlos e Ruy; Marcelinho e William. Técnico: Waldemar Lemos. Árbitro - Ubiraci Damásio. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.