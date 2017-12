Botafogo e Caio não temem São Paulo O atacante Caio disse que o Botafogo não tem de temer o São Paulo, domingo, no Morumbi, e precisa enfrentar o adversário com a convicção de que pode voltar para o Rio com uma vitória. Ele vem sendo o destaque do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro e acredita que três vitórias nas sete partidas restantes da competição podem significar o afastamento definitivo do Botafogo da zona de rebaixamento. Ao ser questionado sobre a dificuldade de superar o São Paulo no Morumbi. Caio disse que não desconfiava de nenhum artifício extra-campo para beneficiar o clube da casa, ainda com chances de chegar ao título do Brasileiro. "Sou romântico, não creio nessas coisas de bastidor, de influência na federação, de favorecimento de arbitragem. Para mim, vence que for melhor em campo."