Botafogo e Caxias empatam por 2 a 2 O Botafogo desperdiçou a chance de recuperar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao empatar, nesta terça-feira à noite, com o Caxias, por 2 a 2, em Caio Martins. O Alvinegro chegou a ficar duas vezes na frente no placar, mas acabou cedendo o empate. Com o resultado, a equipe carioca continua na vice-liderança da competição, um ponto atrás do Palmeiras: 36 a 37. Já o time do sul segue próximo da zona de rebaixamento. A possibilidade de recuperar a liderança no Brasileiro parece ter animado os jogadores do Botafogo. Desde o início, o time carioca partiu para cima do adversário, procurando abrir o marcador o mais rápido possível. E não tardou a fazê-lo. Depois de dois ataques perigosos, o Alvinegro conseguiu o seu gol. Aos oito minutos, o meia Camacho cruzou e o atacante Leandrão errou a bola. Ela acabou batendo na trave e, no rebote, o mesmo Leandrão tocou para o fundo da rede. O Caxias, atordoado, tentava contra-atacar, mas era o Botafogo quem continuava tendo as melhores oportunidades para ampliar. A partir dos 30 minutos, a equipe do Sul desperdiçou boas chances para empatar. Além disso, o goleiro Max se destacava no jogo com ótimas defesas. Numa delas, aos 40, ele espalmou a bola após excelente cabeçada de Luciano Rosa. No segundo tempo, foi a vez do Caxias pressionar. Em dois ataques o time do Sul chegou ao empate. Aos seis minutos, o zagueiro Paulo César cobrou falta, a bola bateu na trave e entrou. Max nada pôde fazer. Logo em seguida, Richard, livre dentro da área, não aproveitou ótima chance para virar o placar. O Botafogo sentiu o gol e a torcida começou a vaiar o time, insatisfeita com o resultado. O técnico Levir Culpi fez modificações na equipe, aumentando o poder ofensivo. O Caxias atuava nos contra-ataques e parecia conformado com o 1 a 1. Até que, aos 35, Daniel cruzou e Gilmar marcou. Quando tudo parecia caminhar para mais uma vitória carioca, o Caxias voltou a empatar. Paulo César cobrou falta e Gabriel desviou.