Botafogo é derrotado em amistoso A torcida do Botafogo ganhou mais um motivo para ficar preocupada com o futuro da equipe no Campeonato Brasileiro, previsto para este segundo semestre. Nesta quinta-feira, o Alvinegro perdeu para o Figueirense por 3 a 2, em Florianópolis e frustrou o técnico Paulo Autuori. Ele comandará sua equipe em mais um amistoso neste sábado, contra o Goiás, em Goiânia. O atacante Cláudio, que formou o trio com Tuta e Artur no Vitória-BA, deve se apresentar na segunda-feira em General Severiano. O jogador está feliz em poder atuar novamente com o companheiro com Artur. O PSV, da Holanda, dono do passe do atacante, o emprestou ao Botafogo até o final do ano.