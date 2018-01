Botafogo e Flamengo abrem final do Carioca no Maracanã O primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, promete ser o duelo entre o artilheiro dos gols bonitos, o atacante Dodô, do Botafogo, e a mais jovem promessa do futebol-arte no Rio, o meia Renato Augusto, um atleta ?prata da casa?, formado nas categorias de base do Flamengo. Dodô tem média de gols incrível nesta temporada: em 16 partidas, marcou 15 vezes. Um deles, de bicicleta, e pelo menos outros dois com toques sutis, por cobertura. Renato Augusto já recebeu proposta até da Inter de Milão. O Flamengo recusou, nem quis iniciar as negociações. A multa rescisória do atleta é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões) e seu contrato com o clube foi prorrogado recentemente para abril de 2012. ?O Dodô é uma referência para todos os atacantes do futebol brasileiro?, disse o técnico Cuca, na torcida para que o artilheiro confirme contra o Flamengo o ótimo aproveitamento do ano. Se Cuca admira o futebol de Dodô, sabe também do que é capaz o destaque do time adversário. ?É um grande jogador, sem dúvida.? Para manter a invencibilidade no Maracanã, o técnico do Botafogo quer o time atuando como de costume: troca rápida de passes, com deslocamentos constantes e chutes a gol, mesmo de longa distância. Sem a posse de bola, exige marcação severa. Não quer espaços para contra-ataques nem liberdade para Renato Augusto e Renato criarem jogadas de perigo. Ney Franco, por sua vez, optou por um esquema mais cauteloso. Ele abriu mão de um atacante de formação, no caso Roni, e resolveu escalar apenas um homem de frente: Souza. Vai levar a campo um time com três zagueiros. Pretende assim impedir que a média de gols de Dodô se mantenha alta. ?Mas não podemos nos preocupar apenas como o Dodô. O Botafogo vem jogando um futebol solidário, muito eficiente e todo cuidado é pouco.? Segurança A Polícia Militar organizou um forte esquema para evitar confrontos entre torcedores dos dois clubes antes, durante e após o jogo. Serão mais de 800 homens envolvidos no policiamento da primeira partida da decisão do Estadual. Pontos mais comuns de conflitos, como a Leopoldina, Estação Ferroviária de São Cristóvão e Praça da Bandeira terão a vigilância reforçada. O Juizado Especial Criminal (Jecrim) estará atuando no Maracanã para o registro dos delitos e a denúncia dos infratores. BOTAFOGO x FLAMENGO Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Flamengo - Bruno; Ronaldo Angelim, Irineu e Moisés; Leonardo Moura, Paulinho, Claiton, Renato, Renato Augusto e Juan; e Souza. Técnico: Ney Franco. Árbitro - William de Souza Nery. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.