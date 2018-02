Botafogo e Flamengo definem estádio Botafogo e Flamengo assinaram nesta quinta-feira um acordo para utilizar o Estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa, na Ilha do Governador (RJ), durante o Campeonato Brasileiro de 2005. Com isso, o local passará por uma reforma e sua capacidade será ampliada de 5 mil para 30 mil torcedores. Com a decisão de fechar o Maracanã para reforma, após o Campeonato Carioca, os grandes clubes do Rio - com exceção do Vasco, que tem São Januário - ficaram sem estádio para a disputa do Brasileiro. O Fluminense optou por atuar em Volta Redonda. Enquanto Flamengo e Botafogo ficaram com a Ilha do Governador. No total, Botafogo e Flamengo irão fazer 18 jogos cada no estádio da Portuguesa. Para receber os torcedores, além da ampliação das arquibancadas, serão aumentados os números de acessos ao estádio e o de vagas no estacionamento. Time - O técnico Paulo Bonamigo, do Botafogo, teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O zagueiro Scheidt se recuperou de contusão e foi liberado pelos médicos. Em compensação, o lateral César Prates sentiu dores no músculo anterior da coxa esquerda e passou a ser dúvida para o clássico de domingo contra o Flamengo, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.