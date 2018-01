Botafogo e Flamengo empatam em jogo com três expulsões Em um jogo emocionante, o Flamengo descontou uma desvantagem de dois gols para o Botafogo e empatou a primeira partida da final do Campeonato Carioca, por 2 a 2, neste domingo, no Maracanã. Os dois clubes realizam no domingo o jogo decisivo mas, antes, o time alvinegro irá a Belo Horizonte atuar contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, enquanto a equipe rubro-negra jogará no Uruguai, ante o Defensor Sporting, pela Taça Libertadores da América, ambos confrontos previstos para quarta-feira. Desde o primeiro minuto da etapa inicial, o Botafogo procurou sufocar o Flamengo no ataque, mas faltou objetividade às investidas. Tanto que as duas primeiras oportunidades foram do Flamengo, que equilibrou o confronto a partir dos 15 minutos, em uma cobrança de falta do meia Renato e um chute de Renato Augusto. Só que o Flamengo pagou caro por procurar o gol. Apesar de atuar no sistema tático 3-6-1, o time não se encontrou na defesa e o Botafogo aproveitou para fazer seus dois gols. Aos 32 minutos, o meia Zé Roberto cruzou da direita e o artilheiro Dodô livre na pequena de carrinho inaugurou o placar. Oito minutos depois, enquanto vários jogadores do Flamengo discutiam em campo, o meia Lúcio Flávio passou por três marcadores, sem receber combate algum, e de frente para o goleiro Bruno tocou a bola no canto esquerdo para fazer o segundo do Alvinegro. Mas, como diz o ditado: "há coisas que só acontecem ao Botafogo". Na etapa final, o Flamengo melhorou seu desempenho e, aos 12 minutos, após receber um lançamento, Renato entrou livre na área e obrigou o goleiro alvinegro Júlio César a fazer pênalti. Por ser o último homem da defesa, Júlio César foi expulso pelo árbitro William Nery. Max, que não atuava desde o dia 17 de fevereiro, foi para o gol. Renato cobrou a infração, aos 15 minutos, e diminuiu a vantagem alvinegra. Com um homem a mais em campo, o Flamengo abandonou a postura defensiva e o técnico Ney Franco colocou em campo os atacantes Roni e o meia Léo Lima, nos lugares do zagueiro Ronaldo Angelim e do volante Claiton. As mudanças deram certo e, aos 33 minutos, Léo Lima cruzou da esquerda, o goleiro alvinegro Max não segurou a bola e o atacante Souza só a escorou para o gol e empatou a partida. Dois minutos depois, Léo Lima se envolveu em uma briga com o volante Diguinho e ambos foram expulsos pelo árbitro. No domingo, para ficar com o título estadual, bastará a uma das equipes uma vitória simples. Em caso de nova igualdade, o Campeonato Carioca será decidido na disputa por pênaltis. BOTAFOGO 2 x 2 FLAMENGO Botafogo - Júlio César; Joílson, Alex, Juninho e Luciano Almeida (Wagner); Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique (Diguinho) e Dodô. Técnico: Cuca. Flamengo - Bruno; Ronaldo Angelim (Roni), Irineu e Moisés; Leonardo Moura, Paulinho (Jaílton), Claiton (Léo Lima), Renato, Renato Augusto e Juan; e Souza. Técnico: Ney Franco. Gols - Dodô, Lúcio Flávio, Renato, Souza. Árbitro - William de Souza Nery. Cartões amarelos - Luciano Almeida, Lúcio Flávio (Max), Joílson, Souza, Paulinho. Cartões vermelhos -Júlio César, Léo Lima, Diguinho. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.