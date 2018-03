Botafogo e Flamengo ganham folga A eliminação da fase final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, deu alguns dias de folga para Botafogo e Flamengo se prepararem melhor para os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Dentre os dois, o Alvinegro, que não participará da grande final do Estadual, ao contrário do Flamengo, é o que mais ficará inativo, podendo chegar a um período de 14 dias. O empate de quarta-feira, por 4 a 4, contra o Gama, fez com que o Botafogo fosse obrigado a atuar no dia 7 de abril na partida de volta, no Caio Martins. Caso consiga prosseguir na Copa do Brasil, o Alvinegro voltará a jogar no dia 14, pela oitava-de-final. Se for eliminado, somente entrará em campo no dia 21, contra o Goiás, na estréia do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, por participar da grande final do Carioca, terá menos dias de folga. O time volta a jogar na quinta-feira, contra o Tupi-MG, pela Copa do Brasil. A seguir, descansará até o dia 11, quando dará início à disputa da decisão do Estadual, que prosseguirá no dia 18. A decisão do Carioca, inclusive, poderá prejudicar a estréia do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. A primeira partida do Flamengo está marcada para o dia 21, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Por causa das partidas decisivas, tanto Botafogo quanto Flamengo têm treinado normalmente e aproveitado o tempo maior de preparação ara recuperar jogadores, fazer ajustes na equipe e poupar alguns atletas. No domingo, por exemplo, na última partida da fase classificatória da Taça Rio, o técnico rubro-negro Abel Braga optou por escalar um time formado somente por reservas. "Já estávamos classificados para a final e sem possibilidades de conquistar também a Taça Rio, por isso, aproveitei para dar uma folga para meus titulares", disse Braga. "Muitos jogadores vêm de uma maratona excessiva de jogos, outros nem tiraram férias e esse tempo deve ser utilizado também para isso."