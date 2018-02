Botafogo e Fluminense vencem na rodada da Copinha Os clubes cariocas conseguiram bons resultados no fechamento da segunda rodada da 38.ª edição da Copa São Paulo de Juniores. Botafogo e Fluminense venceram nesta quinta-feira e ficaram muito perto da classificação para a próxima fase. No Grupo G, com sede em São Bernardo do Campo, o Botafogo derrotou o ABC-RN por 3 a 0 e chegou a seis pontos, na liderança isolada. No outro jogo da chave, São Bernardo e São Caetano empataram por 4 a 4. Na última rodada, no domingo, o Botafogo depende apenas de um empate com o São Bernardo para ficar com a vaga. No Grupo R, em Suzano, o Fluminense fez 3 a 1 sobre o Trem-AP e também se isolou na liderança, com seis pontos. No outro confronto, o XV de Jaú derrotou o Ecus por 1 a 0 e chegou aos mesmos três pontos da equipe local. No domingo, o XV de Jaú enfrenta o Trem-AP, enquanto o Ecus joga contra o Fluminense.