Botafogo e Francana abrem rodada da A2 A 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 começa nesta quinta-feira com o confronto entre Botafogo e Francana, em Ribeirão Preto, a partir das 16 horas. Será uma partida de dois times que estão com a "corda no pescoço", lutando contra o rebaixamento. Enquanto o Pantera vem de uma vitória heróica por 4 a 3 sobre o Rio Preto e segurou a sétima posição do Grupo 1, com 15 pontos, a Francana tem apenas nove pontos e ocupa a décima e última colocação, mas vem empolgada por uma surpreendente vitória por 2 a 1, em casa, sobre o ex-líder Taquaritinga. Nesta primeira fase da A2, os 20 clubes estão divididos em dois grupos com 10 integrantes cada, que jogam entre si dentro dos grupos em turno e returno. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à fase seguinte e os dois últimos de cada grupo serão rebaixados à Série A-3. A rodada prevê dois jogos na sexta-feira, quatro no sábado e três no domingo. A TV Cultura vai mostrar dois jogos ao vivo, um no sábado e outro domingo, excepcionalmente, pela manhã. A Rede Vida e a Espn Brasil mantém seus horários de transmissão, de sábado, respectivamente, às 19 e às 20h45. Confira a rodada completa: quinta-feira - 16 horas - Botafogo x Francana; sexta-feira - 20 horas - Oeste x Matonense, 20h30 - Bandeirante x Mirassol; sábado - 15 horas - Juventus x Noroeste (TV Cultura), Flamengo x Nacional, 19 horas - Taquaritinga x Sertãozinho (Rede Vida), 20h45 - Olímpia x Comercial (Espn Brasil); domingo - 10h30 - Rio Preto x Araçatuba, 11 horas - Bragantino x São Bento (TV Cultura), 15 horas - Taubaté x Guaratinguetá. Classificação: Grupo 1 - 1) Bandeirante 26 pontos; 2) Araçatuba 22; 3) Comercial e Taquaritinga 21; 5) Mirassol 19; 6) Olímpia 17; 7) Botafogo 15; 8) Sertãozinho 14; 9) Rio Preto 11; 10) Francana 9. Grupo 2 - 1) São Bento 35 pontos; 2) Juventus 27; 3) Bragantino 24; 4) Taubaté e Noroeste 20; 6) Nacional 19; 7) Oeste 13; 8) Guaratinguetá 12; 9) Flamengo 9; 10) Matonense -3.