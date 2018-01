Botafogo: é ganhar e acabar com jejum O Botafogo ainda almeja retornar à liderança do Campeonato Brasileiro ou, ao menos, alcançar a zona de classificação para a Copa Libertadores da América de 2006 ? ou seja, ficar entre os quatro primeiros colocados. Para o sonho tornar-se realidade, a equipe alvinegra precisa fazer a lição de casa e, longe de seus domínios, conquistar pelo menos um pontinho. Logo, tendo o apoio da torcida no Estádio Luso-Brasileiro, a ordem é superar o Goiás, neste domingo, às 16 horas. "A partida é decisiva para que o Botafogo mostre até onde pode chegar no campeonato", declarou o técnico Celso Roth, invicto no cargo - uma vitória e um empate. Ele quer ver a equipe de General Severiano sufocando o Goiás, detentor da zaga menos vazada do Nacional - sofreu 27 gols em 25 rodadas. "Eles têm uma defesa sólida, bem postada. É preciso jogar bem, acertando os passes, valorizando a posse de bola e se movimentando, para furar o bloqueio deles", explicou o treinador alvinegro. Se depender do retrospecto, torcedores, comissão técnica e jogadores já podem acender o sinal de alerta. O Botafogo não derrota o Goiás há dez anos. O último triunfo foi por 1 a 0, gol do então artilheiro Túlio, no Estádio Serra Dourada, em jogo válido pelo Brasileiro de 1995. De lá para cá, foram disputados 11 confrontos, com dois empates e nove derrotas. "Ganhar de uma equipe que tem bom histórico recente contra nós, e até com direito a goleadas, é ótima oportunidade para o elenco mostrar a torcida o seu potencial", afirmou Celso Roth, que barrou o atacante Alex Alves, artilheiro do Botafogo no Brasileiro com 12 gols.