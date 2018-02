Botafogo e Ituano empatam pela Copa FPF Fechando os jogos de ida da segunda fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), Botafogo e Ituano empataram sem gols, neste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O empate fora de casa foi melhor para o time de Itu, que em casa precisará de outro empate para seguir adiante na disputa pelo título. Nesta fase de mata-mata, os times mais bem colocados na primeira fase têm a vantagem de decidir a vaga em casa. E os times com mais pontos jogam por dois empates. As partidas de volta acontecerão no próximo final de semana e definirão os oito melhores da competição, que vai premiar o campeão com uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Confira os resultados da rodada: Sexta-feira: Oeste 0 x 0 Grêmio Barueri Sábado: Comercial 2 x 2 Guarani B; Corinthians B 1 x 2 Rio Claro; Mirassol 3 x 3 ECO-Osasco; Nacional 2 x 1 Rio Preto; Juventus 0 x 1 Noroeste e Independente 0 x 0 Ferroviária Domingo: Botafogo 0 x 0 Ituano