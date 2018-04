Botafogo é líder isolado do Paulistão O Botafogo é líder isolado do Campeonato Paulista da Série A-1. Nesta quarta-feira à noite, pela quarta rodada, surpreendeu o América, por 2 a 0, em São José do Rio Preto. O time de Ribeirão Preto, agora, tem 10 pontos, deixando o América com sete. O Botafogo ainda foi beneficiado pela vitória do Ituano sobre o Santo André, por 1 a 0, em Itu, num jogo marcado pelo nervosismo e que terminou com muita confusão fora de campo. O Ituano chegou aos oito pontos, na vice-liderança, e mantendo-se invicto na competição, enquanto o time do ABC continua com sete pontos. Em Araras, o União se reabilitou, ao vencer a Portuguesa Santista, por 1 a 0. O time santista sofreu sua quarta derrota consecutiva e o técnico Joãozinho Rosa deve perder o lugar para Gilberto Costa. Em Limeira, o clássico regional, entre Internacional e Rio Branco, terminou empatado sem gols. Em Matão, Matonense e União Barbarense empataram, por 1 a 1. A rodada será completada, nesta quinta-feira, com o jogo entre Mogi Mirim e Juventus. América 0 X 2 Botafogo - O Botafogo surpreendeu o América, nesta quarta-feira, no estádio Benedito Teixeira, ao vencer por 2 a 0. O técnico Nicanor de Carvalho deu um "nó tático" no experiente Cilinho, que viu seu time impotente ao belo esquema armado pelo adversário. O lateral Ceará abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo e a vitória foi garantida só no final, com Alexandre Gaúcho, aos 42 minutos. Ituano 1 X 0 Santo André - O duelo entre Ituano e Santo André, nesta quarta-feira, no estádio Novelli Junior, em Itu, foi marcado pelo nervosismo entre os dois times. Eles trocaram o futebol arte pela marcação e pelas jogadas violentas. Melhor para o Ituano que conseguiu fazer 1 a 0 com Lima, aos 41 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o experiente Luiz Carlos Ferreira tentou de tudo para reverter o placar, mas não conseguiu. Ao final da partida, houve um corre-corre no banco do Santo André, onde o alvo era o técnico Ferreira, uma figura muito polêmica. O Ituano, ainda invicto, está com oito pontos, enquanto o favorito Santo André se manteve com sete pontos. União São João 1 X 0 Portuguesa Santista - O União São João conseguiu sua reabilitação no Paulistão ao vencer a Portuguesa Santista, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Mesmo lanterna da competição, a Santista foi um time valente que valorizou a vitória do time da casa. O gol da vitória foi marcado por Luciano Santos aos três minutos do segundo tempo. A derrota deve causar, de vez, a queda do técnico Joãozinho Rosa, que perdeu pela quarta vez seguida. O União tem seis pontos e sonha com o título. Matonense 1 X 1 União Barbarense - A Matonense deixou escapar a chance de somar três pontos dentro do Campeonato Paulista ao empatar com o União Barbarense, em 1 a 1, nesta quarta-feira, em Matão, no estádio Hudson Buck. O jogo sempre esteve nas mãos do time da casa que abriu o placar com o artilheiro Sandro Gaúcho, aos 29 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo Rossato, cobrando falta, empatou aos 13 minutos do segundo tempo. Após este gol, a Matonense se perdeu em campo e o nervosismo atrapalhou seus planos de vitória. Internacional 0 X 0 Rio Branco - O empate sem gols foi o resultado mais justo para Internacional e Rio Branco, nesta quarta-feira à noite, no estádio do Limeirão, em Limeira. O clássico regional foi marcado pelo forte sistema de marcação adotado pelos dois rivais que somam o mesmo número de pontos: cinco.