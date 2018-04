Botafogo é líder isolado na Série A-1 O Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1, ao vencer a Portuguesa Santista, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Úlrico Mursa, em Santos. Mas o destaque da segunda rodada foi o artilheiro Didi, ex-Corinthians, que marcou os três gols da vitória do Ituano sobre a Matonense, por 3 a 2, em Itu. À tarde, no ABC, o forte Santo André apenas empatou com o Juventus sem gols. Um grande jogo aconteceu em Itu, no Estádio Novelli Junior, onde os últimos 15 minutos foram eletrizantes. Didi abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. A Matonense reagiu no segundo tempo, virando o jogo em apenas um minuto, com Gilmar aos 30 e Rogerinho aos 31 minutos. Mas o artilheiro Didi salvou o time, empatando aos 38 e marcando o terceiro gol aos 48 minutos, portanto, nos acréscimos. Portuguesa Santista 0 X 1 Botafogo - O Botafogo conseguiu uma importante vitória, no Estádio Úlrico Mursa, em Santos, ao vencer a Portuguesa Santista, por 1 a 0, com gol do zagueiro Índio aos 30 minutos do primeiro tempo. Mesmo sendo superior tecnicamente, o time de Ribeirão Preto teve dificuldades para segurar o placar, principalmente no segundo tempo. A vitória deixou o Botafogo na liderança isolada com seis pontos, enquanto a Santista é a lanterna com duas derrotas em dois jogos. Mogi Mirim 1 X 1 União Barbarense - O Mogi Mirim provou, outra vez, que não dá sorte quando joga em seu Estádio "Wilson Fernandes de Barros", em Mogi Mirim. O time dominou o jogo e teve tudo para vencer o União Barbarense, mas acabou empatando, por 1 a 1. Estes foram os primeiros pontos somados pelos dois times, que tinham perdido na primeira rodada. Os dois gols saíram na etapa complementar. Alexandre Salles abriu o placar, para o Mogi, aos 20 minutos, mas o zagueiro Vladimir, contra, empatou aos 33 minutos. Rio Branco 1 X 1 América - Num jogo muito nervoso, equilibrado e de alto nível técnico, no Estádio Décio Vitta, em Americana, Rio Branco e América empataram, por 1 a 1, num placar justo. No primeiro tempo aconteceram alguns lances violentos. Num deles o técnico americano Cilinho reclamou da arbitragem e foi expulso. Luciano abriu o placar para o time da casa aos 11 minutos do segundo tempo, mas o oportunista Paulinho empatou aos 37 minutos. O América tem quatro pontos, enquanto o Rio Branco somou seu primeiro ponto. União São João 1 X 0 Internacional - União e Internacional realizaram um jogo bastante equilibrado, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, mas acabou prevalecendo a melhor disposição física do time da casa que venceu por 1 a 0, com gol de Fabinho aos 7 minutos do segundo tempo. Mas o União precisou correr muito para segurar a vitória e somar seus três primeiros pontos na competição. A Inter tinha vencido na estréia a Portuguesa Santista.