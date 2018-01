Botafogo é o quarto classificado O Botafogo de Ribeirão Preto é o quarto classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. O tricolor venceu a Portuguesa no Canidé por 1 a 0 e chegou aos 26 pontos, garantindo a última vaga. O Botafogo vai enfrentar a Ponte Preta, que terminou em primeiro lugar, com 31 pontos. O gol da vitória foi marcado por Gauchinho aos 40 minutos do segundo tempo, aproveitando uma falha do goleiro Marcelo Moretto, que entrou no lugar de Carlos Germano. Mogi Mirim e Guarani caíram para a segunda divisão. O time de Campinas ficou em último lugar, com 15 pontos, ao empatar em Campinas com a Portuguesa Santista em 0 a 0, e o Mogi Mirim, penúltimo colocado, também com 15 pontos, foi goleado em casa pelo Santos por 5 a 1.