Botafogo e Portuguesa empatam: 1 a 1 Mesmo precisando vencer por goleada para continuar sonhando com uma vaga na fase final do Paulistão, a Portuguesa apenas empatou com o Botafogo, por 1 a 1, e deu adeus à classificação. O jogo aconteceu na tarde deste sábado, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Botafogo terminou a primeira fase com três pontos pontos. A Portuguesa somou oito. Ambas as equipes terão que disputar o "rebolo" a partir do dia 26. A Portuguesa entrou em campo decidida a realizar o milagre da classificação. O grande problema é que o time não avisou isso ao Botafogo, que mesmo eliminado, não dava moleza para a equipe do Canindé. Tanto que aos 20 minutos, Saulo recebeu lançamento e chutou cruzado para marcar o primeiro do Botafogo. Em busca de gols, a Portuguesa teve que ir para o ataque, só que não conseguiu concluir com sucesso as chances que teve. No segundo tempo a Portuguesa voltou melhor e teve o domínio das ações. Mesmo ficando mais no ataque, o time chutava pouco a gol e via a vaga cada vez mais longe. A pressão só deu resultado aos 34 minutos, em um gol de cabeça de Júnior. Mas era tarde. O empate deixou os dois times na disputa do rebolo, que rebaixará dois times para a Série A-2. Ficha Técnica Botafogo - Douglas; Valentim, Márcio Pereira, Lico e Leandro; Zé Antônio, Alex Henrique, Renê (Edgar) e Nem; Saulo (Marcio Luis) e Pedrão. Técnico: Basílio. Portuguesa - Gléguer; Rissut, Júnior, Luiz Henrique e Júlio; Capitão, Lello (Elder Granja), Ricardo Lopes e Éder (Alex Alves); Róbson e Édson Araújo (Andre Luís). Técnico: Luís Carlos Martins. Gols - Saulo aos 20 minutos do segundo tempo e Júnior aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro - Silvia Regina de Oliveira Cartões Amarelo: Ricardo Lopes, Edson Araújo, Robson (Portuguesa); Leandro, Douglas (Botafogo) Cartões Vermelho: Nem (Botafogo) Local - Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto-SP)