Botafogo e São Paulo decidem o Rio-SP São Paulo e Botafogo vão decidir a edição de 2001 do Torneio Rio-São Paulo. A equipe paulista garantiu classificação de forma dramática, ao ganhar por 7 a 6, nos pênaltis, depois de perder para o Fluminense por 2 a 1 no tempo normal. Os cariocas também conseguiram a vaga no sufoco. Derrotaram o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Na partida do Maracanã, cada equipe fez nove cobranças de pênaltis, depois da vitória do Fluminense por 2 a 1 no tempo normal. No primeiro jogo, os paulistas tinham ganho por 1 a 0. O goleiro Rogério Ceni foi mais eficiente e defendeu os chutes de Roni, na série inicial, e César e Jorginho na seqüência alternada. França e Wilson desperdiçaram para o São Paulo. Assim como o Fluminense, que tinha a vantagem de decidir no Rio por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Santos também foi eliminado em casa. Jogando na Vila Belmiro, a equipe paulista perdeu para o Botafogo por 1 a 0. O gol de Taílson foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. No primeiro confronto entre as duas equipes, havia dado empate (2 a 2). Botafogo e São Paulo decidem o título nas próximas duas quartas-feiras. O primeiro jogo será dia 28, no Maracanã, e o segundo, dia 7, no Morumbi. O vencedor tem presença garantida na Copa dos Campeões, ao lado dos ganhadores de outros torneios regionais. O melhor dessa competição, que será disputada no meio do ano, receberá como prêmio uma das vagas brasileiras para a Copa Libertadores da América de 2002.