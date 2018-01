Botafogo e União São João empatam O Botafogo somou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista, ao empatar por 0 a 0 com o União São João, nesta quarta-feira à noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Mesmo assim, o time ainda é o lanterna do grupo 3. Já a equipe de Araras está com 4 pontos. Desesperado para fugir da lanterna, o Botafogo aproveitou o fato de jogar em casa para pressionar o adversário desde o início do jogo. Dessa maneira, chegou a acertar três bolas na trave, com Renê, Márcio Pereira e Saulo. O União São João não conseguia nem armar um contra-ataque. Aos 28 minutos, cada time perdeu um jogador: Renê e Branco se desentenderam e foram expulsos. Com isso, o técnico Arnaldo Lira resolveu mexer no União São João, trocando João Paulo por Talles para proteger a defesa. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado. O União São João melhorou sua marcação, dificultando as ações ofensivas do time da casa. Mas o gol não saiu. E o empate praticamente colocou os dois times na luta contra o rebaixamento. Ficha técnica: Botafogo: Douglas; Márcio Pereira, Valentim e Lico; Axel, Zé Antônio, Nem (Maguinho), Renê e Lenadro (Alex Henrique); Saulo (Paulinho) e Pedrão. Técnico: Antônio Novo Júnior. União São João: Rafael; Ivan Rocha (Cristiano), Ben-Hur e Felix; Valdo, Branco, Gilberto Gaúcho, Osmar e Henrique; Tosca e João Paulo (Talles). Técnico: Arnaldo Lira. Árbitro: Alex Sander da Rosa Lefeu. Cartão amarelo: Valdo, Leandro e Márcio Pereira Cartão vermelho: Branco e Renê. Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.