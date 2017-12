Botafogo e Vasco empatam por 1 a 1 Em um jogo que valeu só pelo segundo tempo, Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1, neste domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o time de São Januário e o Americano lideram o grupo A da competição, com 10 pontos, seguidos pelo Botafogo, que tem sete. Os dois melhores classificados passam à semifinal da Taça Guanabara (1º turno do estadual) e serão conhecidos na rodada do meio de semana. No primeiro tempo, as duas equipes criaram poucas oportunidades de gol. A melhor chance foi um chute do lateral-esquerdo vascaíno Víctor Boleta, defendido pelo goleiro Jéfferson. A explicação para a carência de jogadas de ataque foi o excessivo erros de passes dos jogadores e a pouca movimentação dos times em campo. Após o intervalo, as duas equipes voltaram melhor armadas e a qualidade técnica da partida melhorou. O Vasco conseguiu explorar melhor as deficiências do Botafogo e passou a pressionar com maior intensidade o adversário. Os jogadores vascaínos abusaram do direito de desperdiçar oportunidades de gol. Víctor Boleta, Valdir e Léo Macaé chutaram para fora ou tiveram suas tentativas defendidas por Jéfferson, o melhor atleta da partida. Mas a sorte e a habilidade do goleiro do Botafogo não foram capazes de impedir que o Vasco inaugurasse o marcador, aos 27 minutos, com o zagueiro Wescley, de cabeça, aproveitando um cruzamento pela direita do lateral Claudemir. O empate do Botafogo também foi assinalado por um zagueiro, Sandro, e de cabeça, após a cobrança de um escanteio do meia Valdo, aos 35 minutos. Na quarta-feira, Vasco e Americano se enfrentam em São Januário. Já o Botafogo atua contra o Bangu, em Caio Martins. Outros resultados: Também neste domingo, em jogos da quarta rodada do Cmpeonato Carioca, Bangu 2 x 0 Olaria e Americano 1 x 0 Portuguesa.