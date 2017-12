Botafogo e Vasco se enfrentam pela liderança do Brasileiro

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, em um clássico que vale a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Depois de cinco rodadas, as duas equipes têm campanhas parecidas: estão invictas na competição, somam 11 pontos, ao lado do Corinthians, e fizeram 11 gols. Mas o time do atacante Romário ocupa a primeira posição por ter melhor saldo de gols - sofreu quatro contra seis do Botafogo. Além da eterna rivalidade, eis alguns ingredientes a mais para essa partida, válida pela 12.ª rodada e antecipada por causa dos Jogos Pan-Americanos do Rio: Romário quer manter a média de um gol por jogo nesta temporada - 15 gols em 15 partidas; o Botafogo ainda não foi derrotado em clássicos este ano, defende invencibilidade de sete meses no estádio, e quer manter um tabu: não perde para o Vasco desde 2005, ou seja, há cinco confrontos. Por sinal, a última vitória do Vasco sobre o rival (1 a 0, gol de Romário) é marcada por curiosidades: o atual técnico vascaíno, Celso Roth, dirigia o Botafogo na época; e esse jogo, válido pelo Brasileiro de 2005, foi realizado no dia 19 de outubro por determinação da justiça esportiva. O motivo: a partida original, vencida pelo Botafogo por 1 a 0, no dia 8 de maio, gol do atacante Alex Alves, foi anulada por causa do escândalo da manipulação de resultados envolvendo o árbitro Edílson Pereira de Carvalho. "Não há favorito para amanhã quinta", disse Celso Roth, convicto de que o clássico será decidido nos detalhes. Aos 41 anos, Romário conserva o gosto de atuar em grandes partidas. Motivado, não faltou a um treinamento nesta semana e está confirmado. "O Vasco pode ser campeão brasileiro", garantiu o craque, que entrará em campo pela terceira vez em doze dias. A surpresa no Vasco é a presença do atacante Leandro Amaral no banco de reservas. Ele ficou dois meses afastado dos gramados por causa de contusão no tornozelo direito e já não sente mais dores no local. Falta recuperar o ritmo de jogo. "Vivi um dos piores momentos da minha carreira. Foi muito ruim ficar tanto tempo fora do time." Do outro lado, o técnico Cuca acena com a possibilidade de escalar o Botafogo com três zagueiros, caso o lateral-direito Joílson não se recupere de contusão. No entanto, ele só divulgará a escalação da equipe momentos antes do início do clássico. Nesta quarta, o treinador recebeu uma boa notícia: o meia Zé Roberto, um dos destaques do time, assegurou que vai cumprir o seu contrato, que termina no fim do ano, com o Botafogo. BOTAFOGO x VASCO Botafogo -- Júlio César, Alex, Juninho e Renato Silva (Joílson); Jorge Henrique, Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio, Zé Roberto e Luciano Almeida; Dodô. Técnico:- Cuca. Vasco -- Sílvio Luiz; Thiago Maciel, Emiliano Dudar, Jorge Luiz e Guilherme; Thiaguinho (Júnior) , Roberto Lopes, Abedi e Renato; André Dias e Romário. Técnico:- Celso Roth. Árbitro - Paulo César Oliveira (SP). Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).