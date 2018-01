Botafogo e Vasco vão reabrir Maracanã No dia em que completou oficialmente 63 anos, o Botafogo soube que fará a partida de reabertura do Maracanã, contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, no dia 22 de janeiro. Além disso, o clube iniciou as negociações para a renovação do contrato do meia Ramon. Apesar de reabrir o Maracanã, Botafogo e Vasco não poderão explorar todas as novidades do estádio, que ainda estará em obras. Somente as arquibancadas superiores e partes das cadeira serão usadas pelos torcedores. E, no dia festivo desta quinta-feira, os dirigentes do Botafogo se reuniram com Ramon e falaram da intenção de renovar o contrato do jogador por mais um ano. Ele se mostrou satisfeito com o início das negociações: ?Foi uma conversa boa e, como meu contrato só termina em 31 de dezembro, vamos ter tempo de concluir tudo com calma.?