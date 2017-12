Botafogo: elenco conhece fama de Roth Os jogadores do Botafogo conheceram nesta terça-feira o lado exigente do técnico Celso Roth. Uns se assustaram, outros nem tanto tiraram de letra. Aos berros, o treinador cobrou deles melhor aproveitamento no treino de conclusão, realizado em Itu, cidade do interior de São Paulo. "A dura foi forte e isso é bom. Nos força a melhorar sempre e a prestar atenção ao máximo no que o treinador está pedindo", declarou Alex Alves, autor de 12 gols no Campeonato Brasileiro. Em tom de ironia, o atacante disse que o antecessor Chamusca era mais calmo. "Mas isso é normal. Cada treinador tem sua maneira de agir. O importante é que Celso Roth quer o melhor da equipe".