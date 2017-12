Botafogo elimina Novorizontino nos pênaltis e está nas oitavas da Copa São Paulo

Nos pênaltis, o Botafogo garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, o time carioca empatou com o Novorizontino-SP por 1 a 1, no tempo normal, e venceu nas penalidades por 4 a 3. A partida foi disputada no estádio Jorge Isamel de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Nas oitavas de final, o Botafogo terá pela frente o Mirassol-SP, que mais cedo empatou com o Náutico por 1 a 1, no tempo normal, mas venceu nas cobranças de pênaltis por 4 a 2. Data e horário do confronto ainda será definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Botafogo controlou bem a partida. Foi melhor durante os primeiros 45 minutos e abriu o placar. Aos 33, o goleiro do Novorizontino falhou junto dos zagueiros e Igor Cássio só teve o trabalho de finalizar para as redes. O time paulista ainda respondeu com Thiago Alves, mas acertou a trave, para sorte do goleiro Diego.

No segundo tempo, os times fizeram um duelo bastante equilibrado. O Botafogo era mais objetivo com a bola nos pés, enquanto que o adversário partia ao ataque sob o incentivo do torcedor local.

A partida caminhava para os minutos finais e o Botafogo teve a chance de selar a vitória com Alison, aos 31 minutos. Porém, que marcou foi o Novorizontino. Aos 33, Gabriel cobrou falta, a bola acertou a trave e foi para dentro do gol.

Nos pênaltis, o Novorizontino errou cobranças com Guilherme Cruz e Gabriel, enquanto que apenas Kanu desperdiçou para o Botafogo. Vitória do time carioca por 4 a 3.