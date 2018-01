Botafogo elimina o Vasco nos pênaltis e Romário não marca A angústia de Romário não acabou. Pela quarta vez, ele não conseguiu marcar o milésimo gol de sua carreira e viu o Vasco ser eliminado nesta quarta-feira do Estadual do Rio pelo Botafogo. No tempo normal do grande jogo disputado nesta quarta-feira à noite no Maracanã, houve empate por 4 a 4. E na disputa de pênaltis, sem Romário, o Botafogo converteu quatro e o Vasco, somente um. O jovem goleiro Júlio César, de 20 anos, defendeu a primeira cobrança, de Morais, e mais uma vez saiu como herói do estádio. Agora, o Botafogo vai enfrentar por duas vezes o vencedor de Cabofriense x Volta Redonda, que jogam nesta quinta no Maracanã, para a decisão da Taça Rio, o segundo turno do Carioca. Romário deve esperar pelo menos mais um mês para tentar alcançar a marca histórica - o início do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o técnico Renato Gaúcho corre sério risco de ser demitido. A partida foi emocionante. No intervalo, o placar anotava vitória parcial do Botafogo por 4 a 3. Isso mesmo: sete gols em apenas 45 minutos. É verdade que as duas zagas abusaram de cometer erros infantis, mas essas falhas ajudaram - e muito - a tornar o primeiro tempo eletrizante e inesquecível. E acredite: Romário passou em branco. Ele lamentou a bola do terceiro gol. O zagueiro Jorge Luiz avançou pela direita, se livrou de dois marcadores, e já dentro da área deu um toque por cima do goleiro Júlio César. Ele buscava a segunda baliza e sabia, como disse depois, que havia um atacante do Vasco naquela posição. Foi por alguns milímetros que Romário não fez o tão esperado milésimo gol da carreira. A bola ?centrada? pelo zagueiro acabou entrando. ?O mais importante no lance foi que o gol saiu?, disse o artilheiro, resignado. Ele tocou na bola pela primeira vez aos 19 minutos de jogo, num chute de fora da área, que passou por cima da trave. Até o início da segunda etapa, quando André Dias entrou no lugar de Coutinho, Romário estava muito isolado no ataque. Mas a dupla atuou junta poucos minutos. André Dias logo foi expulso ao cometer falta por trás. Pouco antes, o árbitro Fábio Calábria expulsou injustamente o volante Túlio, do Botafogo. O juiz cometeu outro erro grave aos 29 minutos do segundo tempo ao não marcar pênalti claro do goleiro Cássio no atacante Dodô. Tudo parecia definido, mas Alan Kardec, atleta que leva o nome da maior referência do espiritismo do mundo e que entrara há poucos minutos sob protestos da torcida, aproveitou um escanteio e fez belo gol de cabeça, dando nova vida ao clássico: 4 a 4. No fim da partida, Romário sentiu cãibras e deitou no gramado, rapidamente foi atendido pelo médico do clube, Pedro Valente. Tentou levantar e caiu novamente no campo. Ele não participaria da cobrança de pênaltis. Chorava de dor. Talvez também de angústia. VASCO 4 (1) X (4) 4 BOTAFOGO Vasco - Cássio; Jorge Luiz, Dudar e Júlio Santos (André Dias); Abedi, Coutinho (Conca), Roberto Lopes, Morais, Renato e Guilherme (Alan Kardec); Romário. Técnico: Renato Gaúcho. Botafogo - Júlio César; Joílson, Juninho, Alex e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio (Diguinho) e Zé Roberto; Dodô e Jorge Henrique (Juca). Técnico: Cuca. Gols - Renato, a 1 minuto; Abedi, aos 3; Luciano Almeida, aos 4; Zé Roberto, aos 21; Jorge Luiz, aos 33; e Dodô, aos 35 minutos do primeiro tempo. Alan Kardec, aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro - Fábio Calábria. Cartão amarelo - Luciano Almeida, Jorge Henrique, Joílson, Júlio Santos, Dodô e Júlio César. Cartão vermelho - Túlio e André Dias. Renda - R$ 575.815,00. Público - 39.993 pagantes. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).