Botafogo eliminado; Lazaroni demitido O Botafogo foi eliminado hoje à noite da Copa do Brasil pelo Remo, ao perder por 2 a 1 no Maracanã. No jogo de ida o Remo vencera pelo mesmo placar, em Belém. O resultado provocou a demissão do técnico Sebastião Lazaroni. Minutos antes do encerramento da partida, a diretoria do clube carioca já anunciava à imprensa o afastamento de Lazaroni. Isso deve-se também ao péssimo desempenho do Botafogo no Campeonato Carioca, praticamente fora da disputa pelo título da competição, faltando ainda cinco rodadas para o término da Taça Rio. O Remo surpreendeu o time da casa logo aos 6 minutos de jogo. Welber, em bela cobrança de falta fêz 1 a 0 para o clube paraense e desnorteou o Botafogo. O goleiro Alex estava um pouco adiantado e falhou no lance. Durante vários minutos o Botafogo ficou descontrolado e sua torcida impaciente. Ainda no primeiro tempo, Denis, Alexandre Gaúcho e Júnior desperdiçaram oportunidade de gol. O empate poderia ter saido aos 42 minutos, quando o goleiro Ivair bobeou e por pouco Daniel não marcou. No segundo tempo o Remo passou a jogar nos contra ataques e aproveitou-se da afobação do Botafogo. Aos 22 Cametá, de cabeça, fez 2 a 0 e aumentou a crise no Botafogo. Apesar do gol de Valdson, de pênalti, aos 27 minutos, o Botafogo continuou desorganizado e ciente de que estava próximo o fim do período de Lazaroni à frente da equipe. Nos últimos minutos, o Remo soube segurar o resultado e o Botafogo demonstrou o quanto é ruim o seu time. Com a vitória, o Remo espera ganhar mais força para reivindicar à CBF, sua participação na primeira divisão do Brasileiro.