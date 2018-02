Botafogo elogia Lula e revê dívida O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, elogiou nesta sexta-feira o plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de tratar da crise financeira que assola os clubes brasileiros. Aproveitando a preocupação do governo com as agremiações, o dirigente quer também renegociar o pagamento da dívida com o governo federal, que chega a R$ 80 milhões. "Estamos trabalhando, conversando e tenho sempre ido a Brasília. Existe no governo uma vontade grande de encontrar soluções definitivas para o clubes do futebol brasileiro. E tem grande times com problemas financeiros gravíssimos. É o caso do Botafogo e do Santos, que estão entre os 12 clubes mais importantes do século, de acordo com o ranking da FIFA", ressaltou Bebeto de Freitas.