Botafogo em alerta com má fase do rival A irregularidade do Santos a partir da metade do Campeonato Brasileiro não pode servir de argumento para o Botafogo entrar neste domingo, na Vila Belmiro, convicto de que conseguirá um bom resultado. A advertência é do técnico Celso Roth, reforçada pela idéia de que o adversário quer se despedir de sua torcida no Campeonato Brasileiro com uma apresentação muito boa. O Santos não vinha atuando ultimamente em Vila Belmiro por causa de punição aplicada pela Justiça esportiva. Para Celso Roth, o Botafogo precisa se doar em campo, lutar até o instante final para garantir a vitória e a conseqüente classificação para a Copa Sul-Americana. O treinador confirmou a escalação do lateral-esquerdo Oziel e do meia Thiago Xavier. ?Nosso objetivo é construir o resultado de preferência no primeiro tempo?.