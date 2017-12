Botafogo em festa com convidado ilustre Inesquecível e emocionante são as palavras que melhor descrevem a visita do filho sueco de Garrincha, Ulf Lindberg, à sede do Botafogo, nesta sexta-feira, em General Severiano. Após dias tensos, com ameaça de dispensa de alguns jogadores, o clube teve um dia de festa, na véspera de partida importante contra o Paraná, às 18h10, no estádio Luso-Brasileiro. Uma vitória pode deixar a equipe mais próxima da Copa Sul-Americana. O passado nunca esteve tão presente para Lindberg. Ele viu de perto, nesta sexta, que Garrincha e Botafogo são sinônimos de conquistas e ótimas recordações. Seu pai é idolatrado por todos no clube. Algo, inclusive, que o surpreendeu. ?Eu não tinha noção da dimensão do carinho do torcedor por ele. Quando se entra aqui (em General Severiano) parece que meu pai está vivo?, declarou. Lindberg visitou a sala de troféus e, lá mesmo, conheceu um dos melhores amigos do Mané: o ex-lateral-esquerdo Nilton Santos, outro ídolo do Botafogo. Nilton Santos, aliás, parecia estar revendo Garrincha, graças à semelhança física com Lindberg. ?Ele tem o tamanho, o jeito e os joelhos do pai?. O ex-lateral não conteve o choro e lembrou dos tempos em que ambos levavam à loucura as defesas adversárias. ?Desenterrar o passado pode até fazer mal?. Poucos minutos depois, ainda emocionado, sentiu-se realmente mal e foi levado para a sala do presidente Bebeto de Freitas. O filho de Garrincha ainda vestiu a camisa 7 do clube carioca, na qual seu pai fez história, e mostrou certa intimidade com a bola no campo de General Severiano. Martin, de 16 anos, o neto sueco de Garrincha, se negou a disputar um jogo festivo com o time juvenil do Botafogo. Alegou timidez, frustrando quem queria verificar se o garoto realmente é bom de bola. Ele atua pelo Halmstad BK, um dos principais clubes da Suécia. Alheio à festividade, o técnico Celso Roth disse que o clima de euforia não pode contagiar o elenco. ?O foco tem que ser a Copa Sul-Americana. A visita do Ulf Lindberg foi histórica, bonita, mas a gente não pode misturar as coisas?, declarou o treinador. Ele deixou de fora o atacante Alex Alves, com quem teve desavenças durante a semana.