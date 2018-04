Botafogo empata com América e vê Libertadores mais longe

O Botafogo perdeu dois pontos preciosos para o lanterna América-RN, no empate em 1 a 1 deste domingo, em Natal. O time carioca teve uma bola no travessão de Dodô, outra de Joílson, em bela cobrança de falta de Lúcio Flávio e um chute de longa distância de Geovane, que venceu Roger. O empate coroou o esforço do time da casa. América -RN 1 Sérvulo, Robson , Rogélio e Ney Santos; Tony, Marquinhos Mossoró, Reinaldo, Souza e Berg; Geovane (Vasconcelos) e Wesley Brasília (Binha). Técnico: Paulo Moroni. Botafogo 1 Roger, Joilson, Juninho e Renato Silva; Túlio (Alessandro), Diguinho (Adriano Felício), Thiago Marin, Leandro Guerreiro e Lúcio Flávio; Reinaldo (Magno) e Dodô. Técnico: Cuca. Gols: Lúcio Flávio, aos 8 minutos primeiro tempo. Geovane, aos 6 minutos segundo tempo. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF). Renda: R$ 76.615,00. Público: 5.571 pagantes. Estádio: Machadão, em Natal (RN) Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com o resultado, o time carioca praticamente chegou a 50 pontos e praticamente deu adeus à vaga para disputar a Taça Libertadores. O América, que continua sem vencer o Botafogo em jogos do Brasileirão, desde 1974, está com 17. O futebol do Botafogo só deu pro gasto no primeiro tempo. O time que viu o meia Souza, capitão do América, criar boas jogadas de ataque, sempre desperdiçadas pelo ataque da casa, foi premiado logo no começo da partida, com belo gol de falta do meia Lúcio Flávio. Com disposição redobrada, aproveitando o crescimento no final do primeiro tempo, o América começou a segunda etapa com garra e conseguiu o empate logo aos 6 minutos. Souza cobrou falta para a área botafoguense e Alessandro (que substituiu Túlio) afastou para o meio de campo. Geovane pegou o rebote a uns 30 metros do gol de Roger e soltou uma bomba, que entrou no canto direito do goleiro do time carioca, empatando a partida.