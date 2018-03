Botafogo empata com o Friburguense O Botafogo jogou mal e empatou com o Friburguense por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Caio Martins, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Apesar de atuar em casa, o Alvinegro foi dominado pelo adversário, que, mesmo assim, não conseguiu assegurar a vitória. Com um minuto de partida, o Friburguense já havia cobrado três escanteios e sufocava o Botafogo, obrigando o goleiro Jéfferson a fazer boas defesas. O mau desempenho do Botafogo, além de ajudar o adversário, serviu para irritar seus torcedores, que passaram a gritar contra o técnico: "Levir pede pra sair". Enquanto isso, os jogadores da Friburguense continuaram a desperdiçar várias oportunidades. Até que saiu o primeiro gol, aos 11 minutos. O atacante Sharley roubou a bola do meia Valdo e tocou para o lateral-esquerdo Nil chutar da intermediária e abrir o placar. Após o gol, o Friburguense continuou no ataque, mas seus atacantes não conseguiram sucesso nas finalizações. Mas foi o Botafogo quem chegou ao empate, em uma jogada de bola parada. Durante uma cobrança de falta ensaiada com Valdo e o meia Camacho, o zagueiro Sandro chutou forte de perna direita, da intermediária, e marcou aos 44 minutos. No segundo tempo, o panorama da partida não se alterou. O técnico do Botafogo realizou modificações na equipe, trocando Valdo, Túlio e Delani por Márcio Gomes, Dill e Hugo, respectivamente, mas os erros do time persistiram. O Friburguense diminuiu o ritmo e o Botafogo passou a criar algumas jogadas de ataque, sendo prejudicado pelos vários erros de passes cometidos por seus atletas. Aos 36 minutos, em uma cobrança de falta de Camacho, Dill, na pequena área, colocou o Alvinegro em vantagem Três minutos depois, o zagueiro Cadão, de cabeça, marcou o segundo gol da equipe de Friburgo e garantiu o empate. Outros jogos - Duas partidas pela segunda rodada do Carioca foram realizadas na tarde desta quarta-feira. O Americano conseguiu uma boa vitória na casa do adversário, ao superar o Madureira por 3 a 2, em Conselheiro Galvão. Já o América empatou com o Olaria por 1 a 1, em Edson Passos.