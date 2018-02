Botafogo empata com o Paraná: 1 a 1 O Botafogo continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na abertura da 9ª rodada, em Curitiba, o clube carioca apenas empatou por um gol contra o Paraná Clube. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento com cinco pontos, enquanto o Paraná chegou aos 11. Luizão aos dois minutos marcou para o Botafogo, e Fernando aos dez, empatou o jogo. O Alvinegro surpreendeu logo aos dois minutos, Camacho cobrou um escanteio e Luizão cabeceou livre de marcação. Aos cinco minutos o Alvinegro poderia ter ampliado, mas Schwenk não acertou a bola na frente do goleiro Flávio. O erro custou o empate para o Botafogo, pois aos dez minutos Fernando completou um cruzamento de Marcel e marcou para o Tricolor. O Botafogo ainda teve duas chances claras de gol, com Luizão aos 24, e Camacho aos 42, em um lance que chegou a driblar Flávio e Baresi salvou em cima da linha. O Paraná voltou mais determinado no segundo tempo e dominou toda a etapa. Mauro Galvão preferiu jogar no contra-ataque. A partir daí o goleiro Jefferson começou a brilhar, com defesas importantes aos 25, em chute de Galvão e aos 36 com Adriano. Aos 37, o Paraná teve sua melhor chance. Baresi chutou e Jefferson rebateu, na volta, o zagueiro tocou novamente, a bola bateu no travessão e Adriano, livre na pequena área chutou para fora. Mesmo com sua equipe na zona de rebaixamento, o técnico Mauro Galvão elogiou o comportamento do time. "É sempre difícil jogar em Curitiba, o Paraná soube se armar e chegamos perto da vitória, o que já é um bom começo", afirmou.